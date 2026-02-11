عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد وتكليفات الرئيس السيسي للحكومة .



وقال عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التغيير الوزاري".



وتابع عماد الدين حسين:" المفاجآت في التعديل الوزاري تتمثل في دمج التعاون الدولي مع الخارجية ودمج البيئة مع التنمية المحلية ".



وأكمل عماد الدين حسين: "فك وزارة النقل عن الصناعة كان خبرا غير متوقعا وكذلك الامر مع إلغاء منصبي نائبي رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية".

ولفت عماد الدين حسين: "عودة وزارة الإعلام كانت مفاجأة في التعديل الوزاري".