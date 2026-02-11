قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
برلمان

برلماني: التعديل الوزاري بتوجيهات السيسي يعكس إرادة سياسية للتطوير ويستهدف تنمية شاملة

التعديل الوزاري
التعديل الوزاري

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إرادة سياسية واضحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، بما يتماشى مع التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار ، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الدولة دائمًا ما تراجع أدواتها التنفيذية لضمان أعلى درجات الكفاءة، موضحًا أن هذا التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي ويستند إلى اختيار كفاءات قادرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية واضحة وروح عملية، مستهدفًا تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المواطن يترقب نتائج ملموسة في الفترة المقبلة، سواء على صعيد تحسين الخدمات، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية، مؤكدًا أن مجلس النواب سيستمر في دراسة ومناقشة السياسات العامة بما يحقق الصالح العام.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي قائلاً: المرحلة المقبلة تتطلب تكامل مؤسسات الدولة والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة، مشددًا على أن الظروف الحالية لا تحتمل سوى الجهد الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري. مؤكدا أنه يجب البناء على ما حدث في مصر من نجاحات ضخمة وجمهورية جديدة.

التعديل الوزاري البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار البرلمان اليوم

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

أرشيفية

ترامب: أبلغت نتنياهو إصراري على مواصلة المفاوضات مع إيران.. ولا قرار نهائي

أرشيفية

نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء ويمنعها "إلى الأبد" من القنبلة النووية

واشنطن تؤكد أهمية الشراكة مع القاهرة لدعم الاستقرار الإقليمي

واشنطن تؤكد أهمية الشراكة مع القاهرة لدعم الاستقرار الإقليمي

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

