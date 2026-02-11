قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
برلماني: التعديل الوزاري خطوة مهمة تتطلب حكومة أكثر كفاءة وقدرة على تحسين معيشة المواطنين

محمد الشعراوي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.


وشدد الجمل، في بيان له اليوم ، على أن الحكومة بتشكيلها الجديد مطالبة بالتحرك السريع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت إطارًا واضحًا لأولويات العمل الحكومي، وتشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، باعتبارها محاور متكاملة لا تحتمل التأجيل.


وأوضح عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن ملف الصناعة والاستثمار يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.


وأشار النائب ميشيل الجمل إلى أهمية التزام كل وزارة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدد التنفيذ، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المتابعة والتقييم المستمرين هما الضمانة الحقيقية لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.


وأكد الجمل، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين يتطلب تعزيز دور المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، وزيادة التنسيق بين أعضائها، إلى جانب تبني سياسات واقعية ومدروسة لخفض حجم الدين العام، بما يحقق آثارًا إيجابية على المديين القريب والبعيد دون تحميل المواطن أعباء إضافية.


كما شدد الجمل، على أهمية مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.


واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان يظل جوهر أي إصلاح حقيقي، من خلال الارتقاء المستدام بمنظومتي التعليم والصحة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام، إلى جانب استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الأداء الإداري.

