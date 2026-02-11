برلماني: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس بدقة لضمان حماية مصالح المواطنين

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الدولة، مؤكداً أن التركيز على الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان رفاهية المواطنين.

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية وضع كل وزارة خطط تنفيذية دقيقة تشمل المستهدفات والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والتقييم المنتظم للإنجازات سيضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ويعزز ثقة المواطن في الدولة.

ضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الحكومة والبرلمان لضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة تعزيز الابتكار وتشجيع القطاع الخاص في مجالات التقنية والصناعات الحديثة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وختم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مشدداً على أن الشفافية والمشاركة الشعبية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.