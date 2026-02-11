قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس بدقة لضمان حماية مصالح المواطنين

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة
حسن رضوان

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الدولة، مؤكداً أن التركيز على الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان رفاهية المواطنين.

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية وضع كل وزارة خطط تنفيذية دقيقة تشمل المستهدفات والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والتقييم المنتظم للإنجازات سيضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ويعزز ثقة المواطن في الدولة.

ضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الحكومة والبرلمان لضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة تعزيز الابتكار وتشجيع القطاع الخاص في مجالات التقنية والصناعات الحديثة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وختم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مشدداً على أن الشفافية والمشاركة الشعبية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.

برلماني الحكومة الجديدة تكليفات الرئيس ضمان التنمية حماية مصالح المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

ريفيان

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

هاتف Redmi K90 Ultra

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقه

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد