الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني

أحرز إنبي هدف التعادل في شباك بيراميدز في بداية الشوط الثاني، من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد بتروسبورت، في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التعادل لـ إنبي في الدقيقة 47؛ بعد كرة عرضية من “علي محمود” من جهة اليسار، قابلها “أقطاي عبد الله” بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتسكن يمين المرمى.

وكان بيراميدز قد افتتح التهديف في الدقيقة 25؛ بعد كرة عرضية من “زلاكة” من جهة اليسار، مهدها “مروان حمدي” بالرأس؛ فاستلمها “ناصر ماهر” بشكل رائع ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - حامد حمدان - أحمد توفيق - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - فيستون ماييلي - دودو الجباس.