محمود حجازي: كل ما يُقال عني كذب.. وحسبي الله ونعم الوكيل (خاص)

علّق الفنان محمود حجازي للمرة الأولى على الاتهامات المتداولة ضده خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يُنشر عنه غير صحيح.

وقال محمود حجازي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": «كل ما يُقال عني كذب، وحسبي الله ونعم الوكيل»، مضيفًا: «إزاي ناس عايزة تهد حد كده؟ ربنا موجود وحقّي هيرجع».

ويأتي تصريح حجازي ردًا على البيان الذي أصدرته فتاة تُعرف إعلاميًا بـ"فتاة النمسا"، والتي اتهمته فيه بالتورط في واقعة محل تحقيق، كما تحدثت عن تعرضها – بحسب قولها – لضغوط وتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حجازي، في تعليقه، تمسكه بحقه وثقته في أن الحقيقة ستظهر، مشددًا على أن ما يتعرض له يمثل ظلمًا بحقه.

وتشهد القضية حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تبادل التصريحات بين الطرفين، بينما تستمر الإجراءات القانونية وفقًا لما أُعلن من الجانبين، دون صدور حكم قضائي حتى الآن.