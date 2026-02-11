المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواجهات المنتخب المغربي الأول، خلال فترة التوقف الدولي؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد المغربي إن المنتخب الأول سيواجه نظيره الإكوادور، يوم 27 مارس على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد، على أن يلتقي منتخب باراجواي يوم 31 من الشهر ذاته بمدينة لانس الفرنسية.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026، منتخب المغرب، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.

وسيبدأ المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو المقبل.

يُذكر أن المغرب خسر مؤخرًا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 على يد السنغال، بعدما وصل إلى النهائي.