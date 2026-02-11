قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالدرجات المئوية.. الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية؛ أوضحوا أن شبورة مائية تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا، فيما تنشط رياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 17

بلطيم 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 25 14

نخل 26 12

كاترين 20 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 25 14

السلوم 26 15

سيوة 27 12

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 18

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 26 15

أسيوط 27 15

سوهاج 27 14

قنا 28 15

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 14

أبو سمبل 30 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 18

الرياض 33 17

المنامة 27 19

أبوظبى 32 18

الدوحة 28 19

الكويت 24 16

دمشق 19 06

بيروت 21 17

عمان 18 06

القدس 17 10

غزة 24 15

بغداد 23 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 08

الخرطوم 37 23

طرابلس 22 16

تونس 20 15

الجزائر 20 11

الرباط 18 13

نواكشوط 35 19

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 11 08

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 26 13

جاكرتا 31 24

بكين 16 03-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 10 03

أثينا 18 11

روما 16 08

باريس 14 09

مدريد 15 04

برلين 05 01

لندن 10 07

مونتريال 03- 12-

موسكو 00 01-

نيويورك 02 05-

واشنطن 04 04-

أديس أبابا 35 11

ء هيئة الأرصاد الجوية أنحاء الجمهورية طقس برودة حار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الزمالك

60 دقيقة سلبية .. الزمالك يحاول وسموحة يغلق المساحات

مانشستر سيتي

مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد