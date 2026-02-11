بالدرجات المئوية.. الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية؛ أوضحوا أن شبورة مائية تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا، فيما تنشط رياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 17

بلطيم 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 25 14

نخل 26 12

كاترين 20 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 25 14

السلوم 26 15

سيوة 27 12

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 18

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 26 15

أسيوط 27 15

سوهاج 27 14

قنا 28 15

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 14

أبو سمبل 30 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 18

الرياض 33 17

المنامة 27 19

أبوظبى 32 18

الدوحة 28 19

الكويت 24 16

دمشق 19 06

بيروت 21 17

عمان 18 06

القدس 17 10

غزة 24 15

بغداد 23 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 08

الخرطوم 37 23

طرابلس 22 16

تونس 20 15

الجزائر 20 11

الرباط 18 13

نواكشوط 35 19

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 11 08

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 26 13

جاكرتا 31 24

بكين 16 03-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 10 03

أثينا 18 11

روما 16 08

باريس 14 09

مدريد 15 04

برلين 05 01

لندن 10 07

مونتريال 03- 12-

موسكو 00 01-

نيويورك 02 05-

واشنطن 04 04-

أديس أبابا 35 11