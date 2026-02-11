لازم تشتريه في طلبات رمضان.. مشروب رخيص يعزز صحة الكبد | اكتشفه

يعد الكركاديه من أشهر المشروبات الشرقية المنتشرة خلال شهر رمضان المبارك في مختلف البلاد العربية وخاصة مصر ورغم ذلك لانعرف الكثير عن فوائده.

ووفقا لما ذكره موقع sanchatea فإن مشروب الكركاديه الرمضاني يمتلك فوائد متعددة في مقدمتها تحسين صحة الكبد.

من إنتاج البروتينات إلى إفراز الصفراء إلى تكسير الدهون، يعتبر الكبد ضرورياً لصحتك العامة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات أظهرت أن الكركديه قد يعزز صحة الكبد ويساعد في الحفاظ على كفاءة عمله.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 19 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا يحسن من حالة الكبد الدهني. وتتميز هذه الحالة بتراكم الدهون في الكبد ، مما قد يؤدي إلى فشل الكبد.

أظهرت دراسة أجريت على الهامستر أيضًا خصائص مستخلص الكركديه في حماية الكبد، حيث تبين أن العلاج بمستخلص الكركديه يقلل من مؤشرات تلف الكبد.

وأفادت دراسة أخرى أجريت على الحيوانات أن إعطاء الفئران مستخلص الكركديه زاد من تركيز العديد من الإنزيمات المزيلة لسمية الأدوية في الكبد بنسبة تصل إلى 65%.

مع ذلك، قيّمت هذه الدراسات جميعها تأثيرات مستخلص الكركديه، وليس شاي الكركديه لذا، ثمة حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة كيف يؤثر شاي الكركديه على صحة الكبد لدى الإنسان.