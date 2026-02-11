«مشروعات التنمية بين إنجازات الحاضر ورؤية المستقبل» .. ندوة بإعلام الوادي الجديد |صور

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء ندوة موسعة بمقر المجمع شارك فيها جمهور متنوع من المؤسسات والدواوين الحكومية والقطاع الخاص والقيادات الشعبية والتنفيذية وقادة الرأى ورجال الصحافة والإعلام.

أكد جريس شنودة الاعلامى بالمجمع في كلمته الافتتاحية أن الندوة تأتي انطلاقًا من دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي التنموي وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأشار إلى أن قطاع الإعلام الداخلي شريك أساسي في دعم جهود الدولة، من خلال نقل الحقائق وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسساتها.

من جانبه أكدت أزهار عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام بالوادي الجديد، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات تنموية ملموسة وأشارت بأن نقل الصورة الحقيقية للمشروعات القومية يعزز وعي المواطنين ويدعم مشاركتهم الإيجابية في مسيرة البناء.

استضافت الندوة النائب .م / احمد ايوب عضو مجلس الشيوخ، والذى اكد أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية.وأوضح أن الدولة ركزت على دعم المحور الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة والزراعة والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد شهدت طفرة تنموية كبيرة فى عدة مجالات خاصة فى الزراعة والصحة والتعليم موضحا الخطط المستقبلية للنهوض بالملفات التنموية بالمحافظة وخاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب .وأضاف أن ما تحقق من مشروعات قومية وبنية تحتية متطورة يعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد قوى ومستدام يواكب التغيرات العالمية.

وعن دور الجهاز التنفيذى فى دعم مشروعات التنمية تحدث م/ جاد حسني، مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير الوادي الجديد موضحا خطط وبرامج التنمية التى تنفذ بجهاز التعمير ومنها وضع خطة شاملة لتطوير القرى والبنية التحتية، شملت إنشاء طرق عرضية و داخلية، ورفع كفاءة المرافق، ودعم مشروعات الإسكان والخدمات .وأوضح أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها “حياة كريمة”، أسهمت في تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تنفيذ مشروعات متعلقة بالمرافق ، وإحلال وتجديد منشأت خدمية .وأشار إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لاستكمال المشروعات الجارية وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، بما يعزز الاستقرار ويحسن الخدمات لأبناء المحافظة.

أوصى المشاركين بضرورة وضع تشريعات تخدم محافظة الوادى الجديد لتحسين الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشى وتحقيق التنمية الشاملة .دراسة إمكانية انشاء خط سكة حديد لربط المحافظة بباقى المحافظات .العمل على انشاء مستشفى عام بمدينة الخارجة بجانب المستشفى التعليمى.

الجدير بالذكر بانه تم نقل فعاليات اللقاء على الهواء مباشرة عبر اثير اذاعة الوادى الجديد والتغطية الاعلامية من خلال قناة طيبة

اعد وادار اللقاء /جريس شنودة الاعلامى بمجمع الاعلام

تحت اشراف /ازهار عبدالعزيز مدير ادارة اعلام الوادى الجديد.