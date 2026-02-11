حقيقة ادعاء إصابة طفل بشلل أثناء تركيب كانيولا داخل مستشفى بالقليوبية

كشف مصدر مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن ما أثير بشأن واقعة إصابة طفل بشلل أثناء تركيب كانيولا داخل مستشفى بالقليوبية غير دقيق، مشيرا إلى أن الحالة تمثل مضاعفة طبية نادرة وارد حدوثها في بعض الحالات، ولا تعد خطأ طبيا، وأنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، من خلال عرض الطفل على استشاري جراحة الأوعية الدموية، ورفع الحالة على رعايات مصر والتنسيق مع عدد من المستشفيات الكبري والجامعية، والتي اقتصرت جميعها على العلاج الاحترازي ولا يوجد أي تدخل جراحي، مع وجود تحسن تدريجي للحالة.

الرعاية الطبية

وتابع المصدر أن الطفل كان محتجزا بالحضانة، وخلال تلقيه الرعاية الطبية تم تركيب كانيولا، إلا أن مضاعفات نادرة أثرت على الشريان، وهو ما تم التعامل معه فورًا وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات والتطورات الصحية مدونة بتذكرة المريض، وأنه تم عرض الحالة على استشاري جراحة الأوعية الدموية ومتابعتها بشكل دقيق.



وأكدت مديرية الصحة استمرار المتابعة الطبية للحالة، مع التشديد على أن التحقيقات الإدارية جارية للوقوف على كافة الملابسات، حرصا على الشفافية وطمأنة الرأي العام.

ومن ناحيته وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار المتابعة لحين إعلان النتائج بشفافية.