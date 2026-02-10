قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بأحد العقارات السكنية بمنطقة الشدية بمدينة بنها دون وقوع أي خسائر بشرية وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغ بالواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.


وبفضل سرعة التدخل، نجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، كما تم إجراء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.
وكشفت المعاينة الأولية بعدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

