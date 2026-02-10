ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بأحد العقارات السكنية بمنطقة الشدية بمدينة بنها دون وقوع أي خسائر بشرية وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.



وبفضل سرعة التدخل، نجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، كما تم إجراء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية بعدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.