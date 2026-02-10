ننشر جدول فصل الكهرباء عن مراكز ومدن البحيرة اليوم الثلاثاء 10 فبراير

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن جدول الصيانة الدورية المخطط لها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، والتي تشمل قطاعي "شمال البحيرة" و"وسط البحيرة"، وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي لضمان كفاءة الشبكة واستمرارية الخدمة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز المحمودية، بقرى ديروط، المروحة، بلبع د وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبمركز أبو حمص، سيتم فصل الكهرباء عن قرى كوم سيف، نصر الله من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية ظهرًا، وفى مدينة حوش عيسى، سيتم انقطاع التيار الكهربائي عن قرية نجيب محفوظ، نجع المرابط، منطقة الستمائة، منطقة الربعماية، قرية جهمي، برج الحرمين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

كما يتم فصل التيار الكهربائي بمركز إيتاي البارود، عن قرى السوالم، العتقا، اشليمة، جزيرة الضهرية" من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وقرى قليشان، ابراك حمام والتوابع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا

وفى مركز الدلنجات، سيتم فصل الكهرباء عن منطقة الغنام البحري، هاشم سويطي، جابر من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ومنطقة عبد الله سعد، عزبة نسيم، الخلالية، يونس حميدة، الصباحات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وفى مركز كوم حمادة، سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية النقيدي، عزبة عيسى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وقرية شبرا أوسيم، الزعفران، قرية واقد، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا، وقرية بولين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

تهيب شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، وكافة المنشآت الخدمية "المستشفيات، المخابز، ومحطات مياه الشرب"، اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار.

كما تؤكد الشركة أن العمل سيجري على قدم وساق لإنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن لإعادة التيار فور الانتهاء.