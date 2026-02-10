موعد إطلاق أول سيارة كهربائية من تويوتا هايلاندر 2027

أكدت شركة تويوتا رسميًا عودة طرازها العائلي الشهير "هايلاندر" في جيل جديد كليًا لعام 2027، ولكن بمفاجأة تقنية ضخمة؛ حيث ستتحول السيارة إلى SUV كهربائية بالكامل (BEV).

يأتي هذا التأكيد ليضع حدًا للتكهنات حول مستقبل هذا الاسم العريق، حيث اختارت تويوتا الاحتفاظ باسم "هايلاندر" بدلًا من استخدام تسميات "bZ" المعقدة، وذلك لترسيخ الثقة لدى العائلات الباحثة عن سيارة كهربائية واسعة بـ 3 صفوف مقاعد تجمع بين العملية والاعتمادية المعروفة عن العلامة اليابانية.

تأكيدات تقنية: دفع رباعي AWD وشعارات BEV الصريحة

كشفت الصور التشويقية الأخيرة (Teasers) التي أطلقتها تويوتا بوضوح عن شعار "BEV" (مركبة كهربائية تعمل بالبطارية) وشعار "AWD" (دفع كلي للعجلات) على الباب الخلفي للسيارة.

هذا التأكيد يعني أن هايلاندر 2027 ستعتمد على محركين كهربائيين، مما يضمن أداءً قويًا وثباتًا عاليًا في مختلف الظروف الجوية.

ومن المتوقع أن تُبنى السيارة على منصة كهربائية متطورة توفر مساحات داخلية أكبر من الموديلات الحالية، مع التركيز على راحة الركاب في الصفوف الثلاثة.

تصميم عصري ومقصورة رقمية متطورة

تُظهر التسريبات أن هايلاندر الجديدة ستتبنى لغة تصميم "رأس المطرقة" (Hammerhead) العصرية التي رأيناها في طرازات تويوتا الحديثة، مع خطوط أكثر انسيابية لتحسين الديناميكية الهوائية وزيادة مدى الشحن.

أما من الداخل، فقد كشفت تويوتا عن ملامح مقصورة رحبة تضم إضاءة محيطية زرقاء وشاشات رقمية ضخمة تمتد بعرض لوحة القيادة، مع الحفاظ على خيار “مقاعد القبطان” في الصف الثاني لتوفير تجربة تنقل فاخرة للعائلات الكبيرة.

موعد إطلاق تويوتا هايلاندر الكهربائية 2027

من المقرر أن يتم الكشف العالمي الكامل عن كافة تفاصيل "هايلاندر 2027" اليوم، 10 فبراير 2026.

وتشير التقارير إلى أن إنتاج هذه السيارة سيتم في مصنع تويوتا بولاية كنتاكي الأمريكية، مما يعزز من فرص توفرها بأسعار تنافسية بفضل الحوافز الضريبية.

وتهدف تويوتا من خلال هذا الإطلاق إلى منافسة طرازات قوية مثل "كيا EV9" و"هيونداي آيونيك 9"، لتقدم بديلًا يابانيًا يجمع بين التكنولوجيا النظيفة والمساحة التي اعتاد عليها ملاك الهايلاندر طوال 25 عامًا.