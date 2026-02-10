قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية
بعد 4 أشهر على قرار وقف إطلاق النار.. الاحتلال يخرق الاتفاق 1,620 مرة واستشهاد 573
مصرع شخص وإصابة 25 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمدينة نصر
إخلاء سبيل البلوجر روح بعد فيديو محاولة إنهاء حياتها في لايف فيسبوك
اكسترا نيوز: خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة
عاجل..مصرع 3 عمال وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة نقل بمصرف بالدقهلية
فن وثقافة

ندى بسيوني: انبهرت بالمسلة المصرية بباريس والمتحف المصرى أروع من اللوفر.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن بعض الكواليس الخاصة ببرنامجها الجديد “رحلة ندى 2” والذى يعرض حاليا على قناة النهار. 

وقالت ندى بسيوني فى تصريح لـ صدى البلد : ان برنامج “رحلة ندى” يمنحنى فرصة إلقاء الضوء على الأثار المصرية فى أوروبا ولعل من أبرزها المسلة المصرية فى باريس والتى ابهرتني كثيرا وربما لم انبهر أثناء زيارتي لمتحف اللوفر على الرغم من دخولنا لاول مرة لتصوير هناك فى قسم المصريات. 

وأضافت ندى بسيوني: أرى ان المتحف المصري الكبير الذى تم افتتاحه أروع بكثير من متحف اللوفر واعجبت به كثيرا خاصة أنه يحتوى على معظم الأثار المصرية حيث يحتوى على أثار مصرية خالصة فقط. 

ندى بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها 

وقد كشفت الفنانة ندى بسيوني تفاصيل الجزء الثاني من برنامجها الجديد “رحلة ندى” الذى يعرض حاليا على قناة النهار، حيث تلقي فيه الضوء على سحر المكان والإثار المصرية الموجودة فى أنحاء العالم فضلا عن تقديم بعض النماذج المصرية الواعدة الطموحة التى تحاول ان تشق طريقها قاصدة إعلاء راية بلدها فى الخارج. 

وقالت ندى بسيوني : عندما بدأت فى تقديم برنامج “رحلة ندى” كان هدفي تقديم برنامج مختلف عن البرامج السائدة وان يلقي الضوء على المعالم السياحية فى بلدنا وهو ما تحقق بالفعل فى الجزء السابق حيث تجولت فى محافظات مصر وركزنا على الجانب الأثري والسياحة الداخلية. 

وأضافت ندى بسيوني: عندما قررنا تقديم جزء ثان من البرنامج قررت ان أقدم فكرة جديدة وهى تخطي الحدود من خلال التجول فى بعض الدول الأوروبية التى تحتوي على أثار مصرية وهو ما تحقق فى عدد من الدول وعرضنا بالفعل عدد من الحلقات وبدات بفرنسا. 

واوضحت ندى بسيوني: البرنامج يكشف سحر المكان وكنوز الإنسان، حيث قابلت كثير من النماذج المصرية المشرفة التى تبحث عن تحقيق ذاتها. 

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.

ندى بسيوني أعمال ندى بسيوني أفلام ندى بسيوني الفنانة ندى بسيوني برنامج رحلة ندى

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

مرسيدس

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

تويوتا هايلاندر 2027

موعد إطلاق أول سيارة كهربائية من تويوتا هايلاندر 2027

اعمال

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

