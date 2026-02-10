قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التمريض: غلق إداري لعيادات دار الأطباء التخصصي بعد فيديو مسيء للمهنة
إحالة أخصائية أطفال بمستشفى بإدفو للمحاكمة لتسببها في وفاة طفل
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
فن وثقافة

يسرا ضيفة الإعلامية عبلة سلامة ببرنامج عندك وقت مع عبلة

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

نشرت الإعلامية عبلة سلامة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن استضافتها الفنانة يسرا ببرنامجها “عندك وقت مع عبلة”. 

وعلقت عبلة سلامة قائلة: “⁨ وختامها مسك، آخر حلقات الموسم الاول مع النجمة الكبيرة يسرا، الصديقة، الأخت والحبيبة يوم السبت علي مصر mbc”.

يسرا تشارك فى مسلسل قلب شمس 

وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بالتعاون مع المخرج محمد سامي كممثل للمرة الأولى؛ من خلال مسلسل قلب شمس.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كلامك كبير وغالي قوي على قلبي، وسعيدة جدا إن إحنا هنكون سوا في أول تجربة تمثيل ليك، أنت مخرج متميز وفنان كبير».

وأضافت: «مبروك علينا، وإن شاء الله ننجح سوا، وربنا يكتب لنا كل النجاح والتوفيق، وأنت فنان أنا بثق فيه جدا، ومبسوطة إن إحنا سوا».

وأن أعلن المخرج محمد سامي، عن مشاركته كـ«ممثل للمرة الأولى» مع النجمة يسرا، في مسلسل «قلب شمس».

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسلسل قلب شمس، للنجمة الكبيرة يسرا، والعبد لله معاها كممثل لأول مرة، ليا الشرف إن أول بطولة ليا كممثل تكون بالمشاركة مع قامة وتاريخ كبير زي الأستاذة يسرا، وإن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي».

وأضاف: «مجهود كبير في المشروع ده، وصديقي جو الخوند، والمنتجة مها سليم.. المسلسل من تأليفي وإخراجي، وبطولة ممثلين كبار، وكلهم مقدمين أدوار جميلة جدا، وهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، توانا الجوهري.. مسلسل قلب شمس دراما اجتماعية رومانسية».

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

