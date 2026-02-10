مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

كشفت مرسيدس AMG ، عن ملامح استراتيجيتها المستقبلية التي تجمع بين الإبقاء على محركات V8 القوية والتحول الكامل نحو الكهرباء في طرازات مختارة.

ومن بين هذه الطرازات، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل شيب، عن تأكيد إنتاج طراز ثالث "سري" سينضم إلى عائلة AMG الكهربائية المخصصة، وهو عبارة عن نسخة "SUV كوبيه" فائقة الأداء، لتكتمل بذلك الثلاثية الكهربائية التي بدأت الشركة في الترويج لها مؤخرًا.

محرك مرسيدس الجديد بقوة تتجاوز 1000 حصان

ستعتمد جميع سيارات AMG الكهربائية الجديدة على منصة "AMG.EA" المتطورة، والتي صُممت خصيصًا لتلبية متطلبات الأداء العالي.

الميزة الأبرز في هذه المنصة هي استخدام محركات "Yasa axial flux" المتطورة، وهي محركات أصغر وأخف وزنًا بكثير من المحركات الكهربائية التقليدية، لكنها توفر كثافة طاقة مذهلة.

ومن المتوقع أن تزود النسخ الأعلى من هذه السيارات بثلاثة محركات (واحد في الأمام واثنان في الخلف)، لتنتج قوة إجمالية تصل إلى 1341 حصانًا، مما يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى السيارات الخارقة في العالم.

محاكاة صوت V8 وتجربة تبديل تروس وهمية

تدرك مرسيدس AMG أن عشاقها يرتبطون عاطفيًا بصوت واهتزازات محركات البنزين، لذا ستتضمن الطرازات الكهربائية الجديدة أنظمة محاكاة متطورة للغاية.

ستستخدم السيارة مكبرات صوت خارجية وداخلية لبث أصوات تحاكي زئير محركات V8 التاريخية، بالإضافة إلى تقنية "تبديل التروس الوهمي" التي تمنح السائق شعورًا بانقطاع عزم الدوران اللحظي عند التسارع، تمامًا كما يحدث في سيارات البنزين.

كما سيتم دمج هزازات في المقاعد لتعزيز الإحساس بالاهتزازات الميكانيكية، مما يجعل تجربة قيادة الـ EV عاطفية وحسية وليست مجرد انطلاق صامت.

الجدول الزمني للإطلاق والموديلات الثلاثة المنتظرة

يتضمن المخطط الزمني لشركة AMG إطلاق ثلاثة طرازات كهربائية بالكامل تم بناؤها من الصفر كسيارات AMG مستقلة. الطراز الأول هو "سيدان" رياضية تحل محل "AMG GT 4-Door"، والمتوقع الكشف عنها بنهاية عام 2026.

أما الطراز الثاني فهو SUV ضخم وعالي الأداء سيظهر في أوائل عام 2027.

وأخيرًا، سيأتي الطراز الثالث الذي تم تأكيده مؤخرًا، وهو نسخة "SUV كوبيه" بسقف منحدر وتصميم أكثر ديناميكية، والمقرر الكشف عنه في النصف الثاني من عام 2027، ليكون بمثابة الواجهة الرياضية لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية من "أفالترباخ".