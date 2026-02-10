الفرخة بـ100 جنيه في هذه المنافذ قبل رمضان.. التفاصيل الكاملة

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أكدت الحكومة توافر مخزون مطمئن من السلع الأساسية، مع بدء طرح الدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 100 جنيه للكيلو في عدد من المنافذ الرسمية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تضع تأمين السلع الاستهلاكية على رأس أولوياتها، موضحًا أن وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تعملان على توفير احتياجات السوق وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

استعدادات شاملة لاستقبال الشهر الكريم

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع الحكومي الأخير جاء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، سواء عبر معارض «أهلًا رمضان» أو من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن إتاحة السلع بكميات مناسبة وأسعار مخفضة.

دواجن بأسعار أقل من السوق

وفيما يخص أسعار الدواجن، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزير التموين وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح دواجن مجمدة في المنافذ التابعة للوزارة ومعارض «أهلًا رمضان» بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا لتصل إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن الدواجن المجمدة ستُطرح بسعر يقارب 100 جنيه للكيلو، في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق.

استيراد كميات لتأمين الاحتياجات

وأضاف الحمصاني أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي التموين والزراعة لاستيراد كميات كافية من الدواجن وأجزائها، بهدف طرحها في المنافذ الرسمية، بما يضمن توافرها لتغطية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان والفترة التي تليه.

تطبيق السعر في هذه المنافذ

وأكد المتحدث الرسمي أن سعر 100 جنيه للكيلو سيُطبق على الدواجن المطروحة في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان»، سواء كانت دواجن محلية أو مستوردة.

مخزون استراتيجي مطمئن

وشدد الحمصاني على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومستقر، موضحًا أن تكوين مخزون كافٍ يعد أداة رئيسية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، حيث تتدخل الدولة بطرح كميات إضافية من السلع كلما دعت الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.