قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الفرخة بـ100 جنيه في هذه المنافذ قبل رمضان.. التفاصيل الكاملة

الفرخة بـ100 جنيه في هذه المنافذ قبل رمضان.. التفاصيل الكاملة
الفرخة بـ100 جنيه في هذه المنافذ قبل رمضان.. التفاصيل الكاملة
ولاء خنيزي

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أكدت الحكومة توافر مخزون مطمئن من السلع الأساسية، مع بدء طرح الدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 100 جنيه للكيلو في عدد من المنافذ الرسمية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تضع تأمين السلع الاستهلاكية على رأس أولوياتها، موضحًا أن وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تعملان على توفير احتياجات السوق وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

استعدادات شاملة لاستقبال الشهر الكريم

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع الحكومي الأخير جاء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، سواء عبر معارض «أهلًا رمضان» أو من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن إتاحة السلع بكميات مناسبة وأسعار مخفضة.

دواجن بأسعار أقل من السوق

وفيما يخص أسعار الدواجن، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزير التموين وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح دواجن مجمدة في المنافذ التابعة للوزارة ومعارض «أهلًا رمضان» بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا لتصل إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو.
وأكد أن الدواجن المجمدة ستُطرح بسعر يقارب 100 جنيه للكيلو، في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق.

استيراد كميات لتأمين الاحتياجات

وأضاف الحمصاني أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي التموين والزراعة لاستيراد كميات كافية من الدواجن وأجزائها، بهدف طرحها في المنافذ الرسمية، بما يضمن توافرها لتغطية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان والفترة التي تليه.

تطبيق السعر في هذه المنافذ

وأكد المتحدث الرسمي أن سعر 100 جنيه للكيلو سيُطبق على الدواجن المطروحة في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان»، سواء كانت دواجن محلية أو مستوردة.

مخزون استراتيجي مطمئن

وشدد الحمصاني على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومستقر، موضحًا أن تكوين مخزون كافٍ يعد أداة رئيسية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، حيث تتدخل الدولة بطرح كميات إضافية من السلع كلما دعت الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.

فراخ دواجن الفراخ الدواجن أسعار الفراخ منافذ وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

شوبير

بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد يضع تونالي على قائمة أهدافه لتعويض رحيل كاسيميرو

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد