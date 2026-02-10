قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة

أبهرت هيئة قناة السويس العالم بما حققته من إنجازات متقدمة في صناعة اليخوت السياحية، في إطار استراتيجية ناجحة تستهدف توطين صناعة اليخوت في مصر، واستغلال الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس لوضع مصر في مكانة متقدمة على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

وأكدت الهيئة امتلاكها تجربة رائدة في مجال التصنيع البحري وبناء اليخوت، وهو ما تجلى خلال اللقاء الذي جمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع وزير النقل الأردني الدكتور نضال مرضي، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج».

وخلال اللقاء، دعا وزير النقل الأردني إلى عرض تجربة هيئة قناة السويس الناجحة في مجال الصناعة البحرية، من خلال تنظيم فعالية كبرى بالأردن خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الدول العربية الشقيقة، بهدف الاستفادة من خبرات الهيئة وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تسويق الوحدات البحرية المصنعة داخل ترسانات وشركات هيئة قناة السويس.

تعاون عربي وفرص اقتصادية واعدة

أكد الفريق أسامة ربيع أن التعاون العربي المشترك في مجال الصناعة البحرية يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق وفر اقتصادي ملموس، مشددًا على أن شركات وترسانات هيئة قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في بناء الوحدات البحرية وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى حرص قناة السويس على تعزيز التعاون مع شركة الجسر العربي وميناء العقبة، بما يدعم التكامل العربي في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

إشادة أردنية بتجربة قناة السويس

من جانبه، أشاد الدكتور نضال مرضي بالتطور الكبير في منظومة الخدمات اللوجستية بهيئة قناة السويس، والجهود المبذولة لتوطين صناعة الوحدات البحرية في مصر، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الهيئة في بناء اليخوت السياحية وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين.

نجاحات متواصلة في توطين صناعة اليخوت

وتحظى هيئة قناة السويس بإشادة دولية متواصلة بجهود كوادرها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اليخوت، والمشاركة في خطة تحويل مصر إلى مقصد عالمي لسياحة اليخوت، من خلال تصنيع يخوت تضاهي نظيراتها العالمية من حيث الجودة وتكنولوجيا البناء.

وفي هذا الإطار، نجحت شركة Egypt Yachts في تصنيع نماذج عالية الجودة من اليخوت السياحية، وهي شركة أسستها هيئة قناة السويس بالشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد شراكات فعالة مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.


تطوير مراين عالمية لسياحة اليخوت

وتواصل هيئة قناة السويس تنفيذ خطتها لتحويل مصر إلى مركز دولي لسياحة اليخوت، من خلال تطوير 3 مراين عالمية في مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، قادرة على استيعاب مختلف أنواع اليخوت وأحجامها.

وانتهت الهيئة بالفعل من تطوير أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بمدينة الإسماعيلية، بطاقة استيعابية تزيد على 100 يخت، في خطوة تعكس التقدم الكبير الذي تحققه الدولة في هذا القطاع الواعد. 

