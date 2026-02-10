الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي



أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الشريك الثالث في مؤامرة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أليكسييف هو ابن فاسين الذي سبق اعتقاله.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له : الشريك الثالث ساعد في جمع المعلومات حول عناوين المساكن والسيارات.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: ساعدت شهادة الشريك الثالث بافل فاسين في تحديد هدفين آخرين للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية بما في ذلك مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية.

وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: بافل فاسين اعترف بأنه قد تم تجنيده من قبل المتهم كوربا في سبتمبر 2025 لصالح جهاز الأمن الأوكراني.

وختم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانه : بافل فاسين اعترف بأنه كان ينفذ أوامر كوربا الذي أطلق النار على الفريق أليكسييف.