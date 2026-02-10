ماكرون يطالب الأوروبيين باستئناف الحوار مع روسيا

أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون إنه عرض على عدد من زملائه الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء : يتعين على الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد في تحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وختم تصريحاته قائلا : في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعد خطأ فادحا".