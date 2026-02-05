مصدر فرنسي: ماكرون يرغب بإجراء اتصال هاتفي مع بوتين والتحضير يستغرق أيام

صرح مصدر فرنسي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن التحضير لمحادثة جوهرية سيستغرق عدة أيام.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية-: "التحضير لمحادثة مثمرة سيستغرق أكثر من يوم، بالتأكيد عدة أيام".

وأضاف أن "الرئيس الفرنسي يركز على تحقيق نتائج ملموسة".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "لو إكسبريس" الفرنسية نقلا عن مصادر، بأن المستشار الدبلوماسي لماكرون، إيمانويل بون، كان في موسكو في 3 فبراير للقاء مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.

وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن.

وفي ديسمبر 2025، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال الرئيس الفرنسي إن الوقت قد حان لأوروبا لاستئناف الحوار مع روسيا. ويرى أن الشكل الحالي للمفاوضات بشأن أوكرانيا، والذي يناقش فيه ممثلو الولايات المتحدة شروط التسوية مع روسيا دون الأوروبيين، "ليس الأمثل".