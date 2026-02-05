مران الأهلي | ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك ياسر ابراهيم في التدريبات بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري الممتاز.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم لخوض مباراة شبيبة القبائل المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد التعادل في الجولة الرابعة مع يانج أفريكانز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في تنزانيا.