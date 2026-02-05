قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026 بكلية العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم جامعي متميز وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وحرصها على دعم منظومة الجودة التعليمية وتحقيق الاستقرار الأكاديمي للطلاب من خلال سرعة إعلان النتائج.

وأوضح رئيس الجامعة أن نسب النجاح المرتفعة تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب، إلى جانب الدور الفاعل لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيدًا بروح العمل الجماعي التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول بلغت 82%، بينما وصلت بالمستوى الثاني إلى 93%، وحققت بالمستوى الثالث نسبة 98%، وهو ما يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب برنامج البكالوريوس، وقدرتهم على استيعاب المقررات الدراسية وتطبيقها عمليًا بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن كلية العلاج الطبيعي تواصل تحقيق خطوات ثابتة نحو التميز والريادة عامًا بعد عام، مشيرة إلى استمرار العمل الجاد لتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تضمن نجاح الطلاب وتفوقهم الأكاديمي.

وأعلن الدكتور محمد سرحان قائمة أوائل الطلاب بالمستوى الأول، حيث جاء في المركز الأول الطالبة هنا أيمن عطية حسين، وفي المركز الثاني الطالبة بسنت علاء حسين سلامة حسن، والمركز الثالث الطالبة مريم عبد الرازق محمد علي علي، والمركز الرابع الطالبة إيمان محمد رمضان أحمد حسن، والمركز الخامس الطالبة سعدى جمال سعدى محمد عبد العال، والمركز السادس الطالبة شهد علي محمد أحمد علي عبدالله، والمركز السابع الطالبة يارا رؤوف محمد محمد الشهيني صقر، والمركز الثامن الطالب أحمد حسن السيد حسن علي، والمركز التاسع الطالبة هنا محمد مصطفى محمد التهامي، والمركز العاشر الطالب محمد هاني محمد رفعت صالح.
كما أعلن عميد الكلية قائمة أوائل الطلاب بالمستوى الثاني، حيث حصلت الطالبة نور محمد علي دخل الله على المركز الأول، وجاءت الطالبة سهيله طارق حسن محمود في المركز الثاني، والطالبة رنا عمر حسن إبراهيم عبد الرازق في المركز الثالث، والطالبة آية صلاح محمد محمد محمود في المركز الرابع، والطالبة نعمات أشرف عبد الفتاح سليمان في المركز الخامس، والطالبة ملك محمد حسين أبو العنين شداد في المركز السادس، والطالبة نوران أبو المجد محمود رزق سالم في المركز السابع، والطالبة روفان أيمن محمد نجيب محمد أحمد في المركز الثامن، والطالبة رنا محمد أمين أحمد السيد في المركز التاسع، والطالبة حنين وائل فتحي علي في المركز العاشر.

وفيما يخص المستوى الثالث، أعلن الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قائمة أوائل الطلاب، حيث جاءت الطالبة روان محمود السعيد محمود في المركز الأول، والطالبة أروى محمود فتحي عقل أحمد في المركز الثاني، والطالبة مريم هيثم محمد محمد إبراهيم في المركز الثالث، والطالب محمود سعد عبد المنعم محمد في المركز الرابع، والطالب زياد أشرف فوزي فهمي في المركز الخامس، والطالبة ملك محمد محمد السيد في المركز السادس، والطالب محمود حسام محمد السيد في المركز السابع، والطالبة مريم أيمن كامل أحمد في المركز الثامن، والطالبة سلسبيل عبد القادر سعد عبد القادر في المركز التاسع، والطالبة نهال محمد سعد إبراهيم في المركز العاشر.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن أعمال الكنترولات اتسمت بالانضباط والدقة والسرعة، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس كفاءة العملية التعليمية وتنافسية الطلاب في مختلف المستويات، وموجهًا الشكر لفريق كنترول المستوى الأول برئاسة الدكتورة آلاء فتح الله وعضوية الدكتور عماد مكرم، والدكتورة منة الله يوسف، والدكتور وائل حمدي، والدكتورة دينا طارق، والدكتورة سمر حسني، والدكتورة سمر عادل، وفريق كنترول المستوى الثاني برئاسة الدكتور محمد شبل وعضوية الدكتورة ابتسام حلمي، والدكتور محمد يوسف، والدكتورة داليا عبد الحكيم، والدكتورة نادين نبيل، والدكتورة مي مصطفى، وفريق كنترول المستوى الثالث برئاسة الدكتور سليمان كامل وعضوية الدكتورة هند علي، والدكتور هيثم مرسي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منة الله يوسف، منسق البرنامج، أن الفصل الدراسي الأول شهد مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق بين إدارات الجامعة والكلية، وأسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين التعليمي والطلابي.

كما قدّم الدكتور هيثم مرسي، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومنسق برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بالكلية، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، مشيرًا إلى إمكانية الاطلاع على النتائج من خلال بورتال الطالب عبر الرابط التالي:
https://scnu.mans.edu.eg/static/index.html

