دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
تحقيقات وملفات

سوهاج على خريطة الريادة العلمية.. افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان بمشاركة دولية واسعة

جانب من المؤتمر بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

انطلقت صباح اليوم الخميس الموافق 5 فبراير، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان بمحافظة سوهاج.

ويُعقد المؤتمر، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، ويُعد الحدث العلمي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى صعيد مصر.

المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان

وافتتح فعاليات المؤتمر اللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام لمحافظة سوهاج، نائبًا عن المحافظ، يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والرئيس الشرفي للمؤتمر، وذلك بحضور نخبة من القيادات الطبية والأكاديمية، وعدد كبير من أساتذة وخبراء طب الأسنان من داخل مصر وخارجها.

وتُعقد الدورة الخامسة للمؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالواحد، والدكتور الظافر السراج نائب رئيس المؤتمر، والدكتور بيتر روماني سكرتير عام المؤتمر، حيث يشهد المؤتمر مشاركة نحو 60 محاضرًا من مختلف الجنسيات، إلى جانب مئات من أطباء الأسنان من مختلف محافظات الجمهورية، في تأكيد واضح على المكانة العلمية المتنامية لمحافظة سوهاج.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات العلمية في مجالات طب وجراحة الفم والأسنان والفكين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد الأكبر والأهم بصعيد مصر، ويسهم بشكل مباشر في دعم وتطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.

وأوضح “دويدار” أن التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي هما الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى الأطباء بمختلف التخصصات، لافتًا إلى أن المؤتمر يُعقد بشراكة علمية مع عدد من الجامعات المصرية المرموقة، من بينها جامعات سوهاج، أسيوط، الأزهر، جنوب الوادي، سيناء فرع القنطرة، بدر، سفنكس، وفاروس بالإسكندرية.

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته مؤكدًا أن استضافة سوهاج لمثل هذه الفعاليات الدولية تعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في ظل الجمهورية الجديدة، وتجسد رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر طبية مؤهلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج طب الأسنان المؤتمر الدولي المؤتمر

