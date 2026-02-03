قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
محافظات

سكرتير عام سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان

احتفالات النصف من شعبان بسوهاج
احتفالات النصف من شعبان بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية أوقاف سوهاج بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقيمت مساء اليوم بمسجد العارف بالله.

بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من أهالي وأبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الاحتفال بأداء صلاة العشاء، تلتها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، والدروس المستفادة منها، مشددا على أهمية التمسك بصفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تضمن الحفل مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، والتي أضفت جوًا روحانيًا على المناسبة.

ونقل السكرتير العام تحيات السيد المحافظ، وتهنئته لجميع الحضور بمناسبة هذه الذكرى المباركة، موجها التهنئة لجميع أهالي محافظة سوهاج، وللأمة الإسلامية بصفة عامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج النصف من شعبان شعبان محافظ سوهاج

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

