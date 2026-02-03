سكرتير عام سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية أوقاف سوهاج بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقيمت مساء اليوم بمسجد العارف بالله.

بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من أهالي وأبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الاحتفال بأداء صلاة العشاء، تلتها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، والدروس المستفادة منها، مشددا على أهمية التمسك بصفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تضمن الحفل مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، والتي أضفت جوًا روحانيًا على المناسبة.

ونقل السكرتير العام تحيات السيد المحافظ، وتهنئته لجميع الحضور بمناسبة هذه الذكرى المباركة، موجها التهنئة لجميع أهالي محافظة سوهاج، وللأمة الإسلامية بصفة عامة.