رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
محافظات

عرض مسرحي في كلية التربية النوعية والنعماني يشيد بإبداعات ومواهب طلاب جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، باكورة العروض المسرحية الطلابية على خشبة المسرح الجديد للجامعة بمقرها القديم، حيث فُتحت ستار المسرح أمام العرض المسرحي لطلاب كلية التربية النوعية لتقديم مسرحية “فراجما”.

والحائزة على المركز الأول في مهرجان العروض المسرحية (تياترو جامعة سوهاج)، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأشاد النعماني، بالمستوى الفني الراقي الذي قدمه فريق العمل المسرحي، والمستوى التمثيلي المحترف لطلاب التربية النوعية، والعناصر الفنية المتكاملة التي تضمنها العمل الفني.

وأكد على أن الجامعة تعطي اهتمام بالغ بالنشاط الفني والأعمال الإبداعية، لأنها تعد أداة محورية لتطوير الشخصية وصقل المهارات خارج الإطار الأكاديمي، وتساهم في اكتشاف المواهب، تنمية الإبداع، تعزيز الثقة بالنفس.

وإكساب الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي، مضيفاً أن الجامعة حرصت على تنفيذ مسرحا مجهزا على أعلى مستوى من الجودة من حيث الإضاءة والصوتيات بتكلفة تجاوزت 5 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية.

وحرصها على توفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية ابداعاتهم.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وخاصة النشاط الفني يلعب  دوراً في الترويح النفسي وتنمية الذوق الفني.

وتشكيل الوعي الثقافي والوطني، مما يؤهله الطلاب لسوق العمل بفاعلية، مؤكداً على أن الجامعة من جانبها تعمل على تنوع الأنشطة الفنية المناسبة لاكتشاف مواهب الطلاب وتطويرها في مجالات الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح.

وغيرها، فهي تمثل متنفسا ابداعيا يقلل من حدة الضغوطات الدراسية ويساعد على تفريغ طاقات الطلاب ويرفع الذوق الفني العام لديهم، إلى جانب دورها في نشر الوعي الثقافي والتراثي، وتعميق القيم الإبداعية، وربط الطلاب بهويتهم المصرية العريقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

