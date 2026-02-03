عرض مسرحي في كلية التربية النوعية والنعماني يشيد بإبداعات ومواهب طلاب جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، باكورة العروض المسرحية الطلابية على خشبة المسرح الجديد للجامعة بمقرها القديم، حيث فُتحت ستار المسرح أمام العرض المسرحي لطلاب كلية التربية النوعية لتقديم مسرحية “فراجما”.

والحائزة على المركز الأول في مهرجان العروض المسرحية (تياترو جامعة سوهاج)، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأشاد النعماني، بالمستوى الفني الراقي الذي قدمه فريق العمل المسرحي، والمستوى التمثيلي المحترف لطلاب التربية النوعية، والعناصر الفنية المتكاملة التي تضمنها العمل الفني.

وأكد على أن الجامعة تعطي اهتمام بالغ بالنشاط الفني والأعمال الإبداعية، لأنها تعد أداة محورية لتطوير الشخصية وصقل المهارات خارج الإطار الأكاديمي، وتساهم في اكتشاف المواهب، تنمية الإبداع، تعزيز الثقة بالنفس.

وإكساب الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي، مضيفاً أن الجامعة حرصت على تنفيذ مسرحا مجهزا على أعلى مستوى من الجودة من حيث الإضاءة والصوتيات بتكلفة تجاوزت 5 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية.

وحرصها على توفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية ابداعاتهم.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وخاصة النشاط الفني يلعب دوراً في الترويح النفسي وتنمية الذوق الفني.

وتشكيل الوعي الثقافي والوطني، مما يؤهله الطلاب لسوق العمل بفاعلية، مؤكداً على أن الجامعة من جانبها تعمل على تنوع الأنشطة الفنية المناسبة لاكتشاف مواهب الطلاب وتطويرها في مجالات الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح.

وغيرها، فهي تمثل متنفسا ابداعيا يقلل من حدة الضغوطات الدراسية ويساعد على تفريغ طاقات الطلاب ويرفع الذوق الفني العام لديهم، إلى جانب دورها في نشر الوعي الثقافي والتراثي، وتعميق القيم الإبداعية، وربط الطلاب بهويتهم المصرية العريقة.