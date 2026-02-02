قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج: التنسيق مع أعضاء البرلمان لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم

سوهاج _ أنغام الجنايني

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عدداً من أعضاء مجلس النواب، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي.

وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد.

حضر اللقاء من الهيئة البرلمانية “النائب مصطفى سالم، والنائب زكريا حسان، والنائبة عبلة الهواري، والنائبة رهام فاروق، والنائب مصطفى مزيرق، والنائب أنور بهادر، والنائب دياب محجوب”.

والنائبة أسماء حجازي، والنائب علاء الحديوي، والنائبة صباح صابر، والنائب مختار همام، والنائب عبد السلام أبو الشيخ، والنائب عمرو عويضة، والنائب محمود أبو خروف، والنائب نور أبو ستيت، والنائب حازم حمادي، والنائب مصطفى أبو دومة، أعضاء مجلس النواب.

محافظة سوهاج

أعرب المحافظ عن خالص تهنئته للنواب بفوزهم في الانتخابات، ومثمنا دور النواب السابقين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الانتخابات التي جرت بالمحافظة.

واستعرض اللقاء عددا من الملفات والمشروعات المتعثرة وسبل إزالة المعوقات بها بمختلف القطاعات، في إطار التعاون المشترك مع أعضاء الهيئة البرلمانية والمحافظة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تحقيق مصالح أهالي سوهاج، وأهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لحل المشكلات، وتذليل المعوقات، وتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وتحسين الأحوال المعيشية.

واشار إلى أهمية العمل الميداني للتعرف على المشكلات على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة لها، وفقا للإمكانيات المتاحة وصلاحيات الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد "سراج" على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة بمجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة معوقات استكمال المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد على أهمية دورهم في التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والتعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.

وفي ختام اللقاء تمنى المحافظ لجميع النواب فصلا تشريعيا يحقق آمال وطموحات أبناء سوهاج، ويعزز من القدرة التنافسية للمحافظة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحديات، في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية بالمنطقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع النواب

