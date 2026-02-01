قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟

سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني مبهج، شهدت قرية السبايكة التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حفل زفاف استثنائي، خرج عن المألوف، بعدما اختار عريس وأشقاؤه أن يكون الفرح رسالة وقيمة قبل أن يكون مظاهر احتفال، من خلال توزيع نحو ألف مصحف على المدعوين، في بادرة لاقت ترحيبًا وإشادة واسعة من الأهالي.

وحرص العريس على استبدال السجائر وغيرها من العادات السلبية المصاحبة لبعض الأفراح بتوزيع نسخ من المصحف الشريف، في خطوة تهدف إلى نشر الخير وترسيخ المعاني الدينية، وتحويل مناسبة الزواج إلى بداية مباركة لحياة زوجية قائمة على القيم والأخلاق.

توزيع ألف مصحف بحفل زفاف في سوهاج

وشهدت ليلة الزفاف تنظيم أمسية قرآنية مميزة، أحياها الشيخ القارئ محمد أبو العلا العتموني، والذي شارك في برنامج دولة التلاوة، حيث تردد صدى آيات القرآن الكريم في أرجاء المكان، وسط أجواء من الخشوع والسكينة، نالت إعجاب الحضور وأضفت على الحفل طابعًا روحانيًا خاصًا.

وأُقيم الحفل بحضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية والعائلات المجاورة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أنها أعادت للأفراح معناها الحقيقي، بعيدًا عن المظاهر المبالغ فيها، وجعلت من ليلة الزفاف مناسبة تجمع بين الفرح والعبادة.

وأكد عدد من الأهالي أن فكرة توزيع المصاحف خلال حفلات الزفاف تُعد نموذجًا مشرفًا يستحق التكرار، لما تحمله من رسائل إيجابية، تُسهم في تهذيب السلوك العام، وتشجع على نبذ العادات الخاطئة واستبدالها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

واختتم الحضور الليلة بالدعاء للعروسين بحياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس وعي الشباب، وتبرز الوجه الحضاري والإنساني لأبناء محافظة سوهاج.

