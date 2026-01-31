محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب بنسبة تنفيذ 40%

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بحي غرب سوهاج تفقد خلالها الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المجمع السكني بموقع أرض المشتل بحي غرب سوهاج، على مساحة 1160 متر مربع، بنسبة تنفيذ 40% حتى الآن.

وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة لاستغلال المساحات الشاغرة، والغير مستغلة في تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين، رافقه خلال الجولة كل من هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق.

محافظة سوهاج

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يضم 40 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة التشطيب، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، ويضم المشروع عدد 32 محلا تجاريا بمساحة 20 مترا لكل محل، بالإضافة إلى إنشاء بدروم على المساحة الكاملة بمسطح 1160 مترا مربعا، لاستخدامها جراج للسيارات، وتتكون العمارة الواحدة من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار علوية بعدد 20 وحدة سكنية.

ووجه المحافظ برفع كفاءة المنطقة المحيطة، ورصف التفرعات بالانترلوك، مشددًا على طرحها بنظام القرعة العلنية عقب الانتهاء منها مباشرة، وقد أشار إلى تخصيص جميع الوحدات لأهالي سوهاج، والأولوية لأبناء حي غرب.

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة، ومراعاة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل في 15 أغسطس القادم.