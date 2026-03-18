يارا السكري شمسها حامية.. أحمد العوضي يكشف معنى الوصف لأول مرة

كشف الفنان أحمد العوضي دلالة وصفه للفنانة يارا السكري بـ«شمسها حامية»، مؤكدًا أن المقصود ليس الشكل أو الموهبة فقط، بل القدرة على الحضور والتأثير الحقيقي لدى الجمهور.

وأوضح العوضي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أن هناك ممثلين قد يمتلكون الجمال والموهبة ويقدمون أدوار بطولة، لكنها تمر دون صدى يُذكر، في حين قد يظهر آخرون في أدوار محدودة، لكنهم يتركون أثرًا واضحًا ويحققون حضورا قويا.

وأضاف أن الفارق يكمن في «النور» الذي يملكه الفنان وقدرته على لفت الانتباه، مشيرًا إلى أن بعض النجوم قد يصرّحون كثيرًا دون أن يلتفت إليهم أحد، بينما قد يكتفي آخر بجملة واحدة تشعل الجدل.

وعن إمكانية انطباق هذا الوصف عليه، أكد العوضي أنه لا يفضّل تقييم نفسه، لكنه تحدث عن يارا السكري من واقع تجربته معها، موضحًا أنه كان أول من قدمها في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «فهد البطل»، قبل أن يمنحها دور البطولة النسائية في مسلسل «علي كلاي».



وأشاد العوضي بإمكانات يارا السكري، لافتًا إلى أنها تجمع بين الجمال واللباقة والحضور أمام الكاميرا، وهي صفات قلّما تجتمع في فنانة واحدة، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور على أدائها كانت لافتة، خاصة في شخصية «روح» بمسلسل «علي كلاي»، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم عقب انتهاء دورها، وهو ما يعكس مدى تأثيرها ونجاحها