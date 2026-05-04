قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
الحرس الثوري الإيراني يحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟
احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام
الدوري السعودي يشتعل.. هل يتعثر النصر في اللحظة الحاسمة أم ينتفض الهلال؟ وماذا فعل رونالدو بعد الخسارة من القادسية؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان
جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير
انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو
كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكيلو وصل لـ 120 جنيهًا.. متى تنخفض أسعار العنب بالأسواق؟

العنب
العنب
شيماء مجدي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار العنب المتداولة حاليًا في الأسواق المحلية تتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن هذه الأسعار المرتفعة ترتبط بطبيعة الأصناف المطروحة في هذا التوقيت من العام، والتي تُعد أصنافًا مبكرة النضج يتم زراعتها خصيصًا بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار “أبو صدام” خلال تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، إلى أن المعروض من العنب في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة يظل محدودًا للغاية، نظرًا لأن موسم الإنتاج الرئيسي لم يبدأ بشكل كامل بعد، لافتًا إلى أن تلك الكميات القليلة تُساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

أصناف مبكرة وزيادة في الطلب

وأضاف نقيب الفلاحين أن العنب في هذا التوقيت لا يُعد من المحاصيل الشائعة المتوفرة بكثرة في السوق المحلي، حيث إن ظهوره المبكر يكون غالبًا نتيجة زراعات محدودة وموجهة للتصدير، وهو ما يجعل سعره أعلى من المعتاد.

كما أوضح أن الإقبال من المواطنين على شراء العنب في هذه الفترة يشهد زيادة ملحوظة، بسبب حالة “التشوق” لظهور المحصول في بدايات الموسم، وهو ما يساهم بدوره في رفع مستوى الطلب مقابل محدودية العرض.

تراجع مرتقب في الأسعار خلال أسابيع

وكشف “أبو صدام” عن توقعات بانخفاض أسعار العنب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار ستبدأ في التراجع التدريجي مع زيادة المعروض في الأسواق، حيث من المنتظر أن تنخفض بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 60% خلال شهر واحد فقط.

وأكد أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول ذروة موسم الإنتاج المحلي، ووفرة المحصول في الأسواق، ما يحقق حالة من التوازن بين العرض والطلب ويخفف من الأعباء السعرية على المستهلكين.

العنب موسم الإنتاج الأسواق أسعار العنب نقيب الفلاحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: تقويم النفس بداية إصلاح العالم

الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الخطوبة

هل تُفسخ الخطوبة بسبب الكذب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد