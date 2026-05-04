الكيلو وصل لـ 120 جنيهًا.. متى تنخفض أسعار العنب بالأسواق؟

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار العنب المتداولة حاليًا في الأسواق المحلية تتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن هذه الأسعار المرتفعة ترتبط بطبيعة الأصناف المطروحة في هذا التوقيت من العام، والتي تُعد أصنافًا مبكرة النضج يتم زراعتها خصيصًا بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار “أبو صدام” خلال تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، إلى أن المعروض من العنب في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة يظل محدودًا للغاية، نظرًا لأن موسم الإنتاج الرئيسي لم يبدأ بشكل كامل بعد، لافتًا إلى أن تلك الكميات القليلة تُساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

أصناف مبكرة وزيادة في الطلب

وأضاف نقيب الفلاحين أن العنب في هذا التوقيت لا يُعد من المحاصيل الشائعة المتوفرة بكثرة في السوق المحلي، حيث إن ظهوره المبكر يكون غالبًا نتيجة زراعات محدودة وموجهة للتصدير، وهو ما يجعل سعره أعلى من المعتاد.

كما أوضح أن الإقبال من المواطنين على شراء العنب في هذه الفترة يشهد زيادة ملحوظة، بسبب حالة “التشوق” لظهور المحصول في بدايات الموسم، وهو ما يساهم بدوره في رفع مستوى الطلب مقابل محدودية العرض.

تراجع مرتقب في الأسعار خلال أسابيع

وكشف “أبو صدام” عن توقعات بانخفاض أسعار العنب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار ستبدأ في التراجع التدريجي مع زيادة المعروض في الأسواق، حيث من المنتظر أن تنخفض بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 60% خلال شهر واحد فقط.

وأكد أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول ذروة موسم الإنتاج المحلي، ووفرة المحصول في الأسواق، ما يحقق حالة من التوازن بين العرض والطلب ويخفف من الأعباء السعرية على المستهلكين.