شعبة الخضراوات: لا صحة لوصول أسعار العنب لـ230 جنيهًا أو البطيخ بـ300 جنيه

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، صحة التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إليه بشأن ارتفاع أسعار العنب والبطيخ، مؤكدًا أنها مفبركة ولا تمت له بصلة.



وأوضح النجيب أن ما نُشر وتداولته بعض الصفحات يتضمن عبارات لم تصدر عنه مطلقًا، من بينها ما أُشيع حول سعر العنب بـ230 جنيهًا أو وصول سعر البطيخة إلى 300 جنيه، مشددًا على أن هذه الأرقام غير دقيقة ومجتزأة بهدف إثارة الجدل.



وأشار إلى أن هذه الشائعات تساهم في خلق حالة من البلبلة في السوق وإثارة قلق المستهلكين دون مبرر، لافتًا إلى أن حركة أسعار الخضراوات والفاكهة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل طبيعي وفقًا لمتغيرات الموسم والإنتاج.



وأكد نائب الشعبة أن الهدف من تداول مثل هذه الأخبار المفبركة هو التشويش على السوق والإضرار بثقة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي تصريحات غير موثقة.



وشدد النجيب على أن شعبة الخضراوات والفاكهة تتابع تطورات الأسواق بشكل مستمر لضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الخاصة بأسعار السلع الغذائية.