في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
الذهب يتراجع في مصر 10 جنيهات لعيار 21 .. والأوقية تهبط 31 دولارًا عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شعبة الخضراوات: لا صحة لوصول أسعار العنب لـ230 جنيهًا أو البطيخ بـ300 جنيه

البطيخ
ولاء عبد الكريم

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، صحة التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إليه بشأن ارتفاع أسعار العنب والبطيخ، مؤكدًا أنها مفبركة ولا تمت له بصلة.


وأوضح النجيب أن ما نُشر وتداولته بعض الصفحات يتضمن عبارات لم تصدر عنه مطلقًا، من بينها ما أُشيع حول سعر العنب بـ230 جنيهًا أو وصول سعر البطيخة إلى 300 جنيه، مشددًا على أن هذه الأرقام غير دقيقة ومجتزأة بهدف إثارة الجدل.
 

وأشار إلى أن هذه الشائعات تساهم في خلق حالة من البلبلة في السوق وإثارة قلق المستهلكين دون مبرر، لافتًا إلى أن حركة أسعار الخضراوات والفاكهة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل طبيعي وفقًا لمتغيرات الموسم والإنتاج.


وأكد نائب الشعبة أن الهدف من تداول مثل هذه الأخبار المفبركة هو التشويش على السوق والإضرار بثقة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي تصريحات غير موثقة.


وشدد النجيب على أن شعبة الخضراوات والفاكهة تتابع تطورات الأسواق بشكل مستمر لضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الخاصة بأسعار السلع الغذائية.

البطيخ اسعار البطيخ اسعار العنب شائعات ارتفاع الأسعار الفاكهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

كارثة اجتماعية في إسرائيل.. اضطرابات نفسية تتصاعد بين الاطفال و الشباب

رئيس مجلس الأعيان الأردني: الأردن لن يكون ساحة حرب

رئيس مجلس الأعيان الأردني: بلادنا لن تكون ساحة حرب

ترامب

ترامب يشن هجومًا على إيران وينشر صورة مثيرة للجدل

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد