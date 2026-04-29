فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

في زمن تتصاعد فيه أسعار الطاقة التقليدية، وتتنامى المخاوف البيئية حول العالم، تقف مصر عند مفترق طريق تاريخي فإما الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري، أو قيادة مسيرة التحول الأخضر في المنطقة.

والحكومة المصرية حسمت الاختيار بخطى متسارعة نحو عصر الطاقة المتجددة.

لماذا الطاقة المتجددة الآن؟

لم تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجرد خيارات بيئية ترفيهية، بل باتت ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمصر.

تمتلك مصر واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، إذ تتجاوز ساعات سطوع الشمس فيها 3,000 ساعة سنويًا، وهو رقم يجعلها من أغنى دول العالم في هذا المورد الطبيعي النظيف.

ومع تنامي الطلب على الكهرباء بالتوازي مع نمو السكان والتوسع العمراني، أصبح التحول إلى الطاقة المتجددة خيارًا لا غنى عنه لضمان الأمن الطاقوي وخفض الأعباء على كاهل المواطن والدولة معًا.

التحول الأخضر.. استثمار يعود بالنفع على الجميع

حين يُقرر مواطن مصري تركيب ألواح شمسية على سطح منزله، هو لا يخفض فاتورة الكهرباء فحسب بل يُسهم في تحرير موارد الدولة، ويُقلل من انبعاثات الكربون، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومع توافر برامج تمويل الطاقة الشمسية من البنوك المصرية، لم تعد الحواجز المالية عائقًا أمام التحول إلى الطاقة النظيفة. لقد أصبح الحل في متناول اليد وأصبح الوقت المثالي للبدء هو الآن.

البنوك المصرية شريك في التحول الأخضر

لا تقتصر قصة التحول للطاقة المتجددة على السياسات الحكومية والمشاريع العملاقة، فثمة ركيزة أساسية تصل هذه الجهود بالمواطن العادي.

البنوك تمول محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل

أدركت البنوك المصرية أن تمكين الأفراد والأسر من امتلاك أنظمة الطاقة الشمسية هو الرهان الحقيقي لإحداث تحول جذري في منظومة الطاقة، فأطلقت حزمًا تمويلية متنوعة تخاطب شرائح مختلفة من المجتمع.

بنك مصر يُقدم الحل: تمويل الألواح الشمسية للجميع

يقدم بنك مصر برنامجًا متكاملًا لتمويل شراء وتركيب أنظمة الألواح الشمسية للمنازل، يتميز بالمرونة والشمول ليناسب طيفًا واسعًا من العملاء، انطلاقًا من إيمانه بدور القطاع المصرفي في دعم مسيرة التحول الأخضر.

أبرز برامج التمويل المتاحة

1. للموظفين في القطاع العام والخاص

يحصل الموظف على تمويل يتراوح بين 6,000 و250,000 جنيه، بمدة سداد تمتد حتى 96 شهرًا (8 سنوات)، مع تمويل يبلغ 100% من قيمة النظام الشمسي.

ويُشترط صافي دخل شهري لا يقل عن 10,000 جنيه للقطاع الخاص، و7,000 جنيه للقطاع الحكومي.

2. لأصحاب المعاشات

لم ينسَ البنك كبار السن وأصحاب المعاشات، إذ يوفر لهم برنامجًا خاصًا بتمويل يصل إلى 150,000 جنيه، بمدة سداد تمتد حتى 84 شهرًا، بحد أدنى للمعاش يبلغ 500 جنيه فقط.

3. لأصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية

يستطيع أصحاب المهن المستقلة الحصول على تمويل يصل إلى 200,000 جنيه بنسبة تغطية تبلغ 90% من قيمة المشروع، بشرط مزاولة النشاط لمدة عامين على الأقل.

4. بضمان الأوعية الادخارية

يُتيح هذا البرنامج أعلى سقف تمويلي بقيمة تصل إلى 500,000 جنيه، بمدة سداد تمتد حتى 120 شهرًا (10 سنوات)، وهو خيار مثالي لمن يمتلكون مدخرات أو شهادات استثمارية.

مزايا تجعل القرار أسهل

تمويل يصل إلى 100% من تكلفة النظام الشمسي دون دفعة مقدمة في بعض البرامج

تأمين مجاني ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي

فترة سماح للسداد تصل إلى 5 أيام قبل احتساب أي غرامة تأخير

رسوم إدارية مميزة تُخصم مرة واحدة فقط

الحد الأقصى لعبء الدين لا يتجاوز 50% من صافي الدخل، ما يضمن استقرارًا ماليًا للعميل

ما الذي تحتاجه للحصول على التمويل؟

الإجراءات بسيطة وسلسة، وتشمل:

- طلب الحصول على القرض

- عرض أسعار من شركة معتمدة لدى بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)

- المستندات الخاصة بكل فئة (مفردات الراتب، بيان المعاش، أو السجل التجاري)

رهان الدولة على التحول الأخضر

أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية طموحة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2035، وهو هدف يعكس إرادة سياسية حقيقية ورؤية اقتصادية بعيدة المدى.

أبرز ما أنجزته مصر على طريق التحول نحو الطاقة النظيفة

نجحت الحكومة المصرية في التقدم يخطى واثقة نحو تنفيذ مشروعات التحول نحو الطاقة المتجدد ومنها:

مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يُعدّ من أكبر المجمعات الشمسية في العالم بقدرة تتجاوز 1,465 ميغاواط.

مزارع رياح خليج السويس، التي تضخ آلاف الميغاواط في الشبكة الكهربائية الوطنية.

مشروع رياح جبل الزيت، الذي يُصنَّف ضمن أكبر مشاريع طاقة الرياح في أفريقيا.

تبني نظام الميتر الذكي وبرامج الفاتورة الشمسية التي تتيح للمواطنين بيع فائض إنتاجهم الكهربائي للشبكة.

كل هذه الجهود تُرسّخ مكانة مصر بوصفها وجهة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.