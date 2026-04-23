5 مليارات جنيه .. الوادي الجديد تبحث التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع مسئولي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية العاملة بالمحافظة باستثمارات تصل إلى ٥ مليار جنيه، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية وخطة التوسع المستقبلية بكافة المراكز والوقوف على المعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ وذلك بحضور القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة على مساحة ٢٠٠٠ فدان بكل منهم لإنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية للشركات الاستثمارية والمواطنين والمزارعين، والتي تضيف لشبكة الكهرباء ما يصل ل ١٠٠ ميجاوات والمستهدف زيادتها ل ٥٠٠ ميجاوات خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة طلب الشركة لإقامة مشروع سكني إداري سياحي متكامل لتطوير منطقة بحيرات القلمون بالداخلة على مساحة ٣٠٠ فدان. مشيدةً بالدور المجتمعي للشركة في التعاون لدعم احتياجات المعامل بمدارس التعليم الثانوي الفني وخاصة بتخصصات الطاقة الشمسية.

ومن جانبها، أكدت مجدي دعم المحافظة الكامل لكافة المشروعات الجادة، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب، مشددةً على أهمية تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.