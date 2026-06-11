استعدادا للموسم الجديد| رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بمصيف بلطيم.. صور

تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، استكمال أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الزهراء، وتجديد ودهان المقاعد والمرافق، واستبدال بلاط الإنترلوك المتهالك.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لموسم صيف 2026م، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه يتم إنشاء مشايات خرسانية جديدة بشكل حضاري، ورفع كفاءة ممرات المشاة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد رئيس المدينة، خلال متابعته الأعمال الميدانية، أن رفع كفاءة الحدائق يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المظهر الجمالي للمدينة، تزامنًا مع استقبال صيف ٢٠٢٦، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية ورفع المخلفات حتى الانتهاء من جميع الأعمال على أكمل وجه؛ لتحويلها إلى متنفس آمن وحضاري للأسر.