ضبط 85 شيكارة ملح سياحات داخل معملي ألبان في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، ضبط 85 شيكارة ملح سياحات داخل معملين للألبان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك خلال حملة تموينية بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، وبتشديد الرقابة على الأسواق.

وحرت الحملة محضرًا ضد صاحب معمل ألبان بمركز بيلا؛ وذلك لحيازته واستخدامه سلعاً مجهولة المصدر ومحظورة قانوناً وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 45 شكارة ملح سياحات داخل المعمل الخاص به.

كما حرر محضر جنح ضد صاحب معمل ألبان آخر بمركز بيلا؛ وذلك لحيازته واستخدامه سلعاً مجهولة المصدر ومحظورة قانوناً عبارة عن 40 شكارة ملح سياحات تم ضبطها والتحفظ عليها داخل المعمل.