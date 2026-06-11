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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية| صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

اختتم طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس 11 يونيو 2026م، امتحانات الأسبوع الأول من امتحانات الدور الأول؛ بأداء امتحان مادة التوحيد وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ودون رصد ما يعكر انتظام سير العملية الامتحانية.

وفي إطار المتابعات الميدانية المستمرة، أجرى  الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية شملت عددًا من لجان إدارتي الرياض وكفر الشيخ التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة. 

كما تابع رئيس  المنطقة انتظام العمل بالكنترولات الفرعية، والتأكد من تواجد أفراد القوة الأمنية والطبيب والزائرة الصحية، فضلًا عن متابعة حضور أعضاء اللجان والملاحظين منذ الساعات الأولى لبدء أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وشملت الجولة تفقد لجنة الرصيف الثانوي بنين التابعة لإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، والتي تضم 14 لجنة لطلاب معاهد الرصيف والوزارية القديمة والوزارية الجديدة وبقلولة الثانوي، والمنعقدة بمقر معهد الرغامة الابتدائي والإعدادي بنين.

 كما تابع أعمال لجنة فتيات المثلث الثانوي بالرياض والمنعقدة بمعهد فرج الكبرى، وتضم طالبات معاهد فتيات المثلث والرصيف وفتيات بقلولة الثانوي،موزعين جميعهم على 7 لجان، ثم توجه فضيلته إلى لجنة فتيات كفر الشيخ الثانوي النموذجي التي تضم كذلك طالبات معاهد فتيات الروضة وأريمون وفتيات صندلا الثانوي.

وفي السياق ذاته، تابع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ومحمد المحمدي موفد قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بلجنة محلة دياي الثانوي بنين والمنعقدة بمعهد فتيات دسوق الإعدادي، والتي تضم طلاب معاهد محلة أبو علي وسنهور المدينة الثانوي بنين، حيث تم التأكد من انتظام أعمال اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة.

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