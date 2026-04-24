جيش الإحتلال: تصفية 6 مسلحين بجنوب لبنان وحزب الله مسئول عن خرق وقف إطلاق النار
سياسية أمريكية لـصدى البلد: مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن.. وكابوس انتخابي ينتظر ترامب
رئيس الأعلى للإعلام يكشف دور فيلم لن أبكي أبدًا في تأميم قناة السويس
ابن قبيلة القرارشة.. الفدائي سليم سالم حسين رادار وعين المخابرات في سيناء
قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟
ما هي كفارة العجز عن الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيس قبرص| توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى شراكة استراتيجية
حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير
الهدنة مستمرة والإسرائيليون يتساقطون.. مقتل فتاة إثر إصابتها بقنبلة عنقودية إيرانية
روسيا الأقرب.. اتحاد الكرة يفاضل بين 3 وديات لمنتخب مصر في مايو
الأسطورة والساحر .. تراكم الإنذارات يهدد ثنائي الزمالك بالغياب عن قمة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور .. وزير الكهرباء يبحث تطورات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قدرة 2500 ميجاوات

وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس عمرو علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق، بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ ومجريات وتطور الأعمال فى مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، التى يقوم على تنفيذها تحالف "حسن علام/ إنفينيتي" فى مناطق بنبان والمنيا والغردقة بقدرة إجمالية 2500 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة سعة 720 ميجاوات ساعة.


راجع الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء، الجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات على الشبكة، ومستجدات التنفيذ فى كل مشروع، وموقف المعدات، والمهمات اللازمة، فى ضوء الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتم متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية قدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، ومحطة الطاقة الشمسية في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، وامتد اللقاء إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمحطة الرياح قدرة 1000 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، ومحطة الرياح قدرة 300 ميجاوات جنوب الغردقة، وتم التأكيد على التوقيتات المحددة للمشروع، وأهمية المتابعة من قبل الوزارة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحيلولة دون وجود صعوبات قد تؤثر على تطور الأعمال، وانجاز المشروعات فى توقيتاتها المحددة، فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل  إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، مؤكدا على تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، والاستمرارية للتيار الكهربائي، فى ضوء خفض استخدام الوقود، موضحا أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على جميع الجهود، هو الهدف الرئيسي لخطة العمل موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

استهلاك الكهرباء

أرقام مفاجئة بفاتورة الكهرباء.. كيف ينجح التوقيت الصيفي في خفض الاستهلاك وتوفير الملايين؟

ارشيفية

الجمعية اليونانية: أزمة الطاقة تضرب قطاع الطيران الأوروبي وتفاقم تكاليف النقل

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

بالصور

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

