ارتفع 200 جنيه.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب، مقدارا طفيفا بالتوازي مع انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 13-6-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

وزاد سعر الجنيه الذهب مقدار 200 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مساء اليوم داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل سعر الذهب في مصر في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4219 دولار للشراء و 4218 دولار للبيع.