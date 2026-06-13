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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 200 جنيه.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب، مقدارا طفيفا بالتوازي مع انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 13-6-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب يرتفع 

وزاد سعر الجنيه الذهب مقدار 200 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

انخفاض الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مساء اليوم داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

الجنيه الذهب أم المشغولات

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل سعر الذهب في مصر في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4219 دولار للشراء و 4218 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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