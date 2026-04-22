"بريكس": إندونيسيا تدشن محطات طاقة شمسية لتسريع تبني الطاقة المتجددة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الأربعاء ، أن إندونيسيا دشنت محطات طاقة شمسية لتسريع تبني الطاقة المتجددة وذلك لترسيخ مكانة إندونيسيا كلاعب رئيسي في عملية التحول الطاقي في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، بالتعاون مع شركة الكهرباء الحكومية أطلقت مبادرة استراتيجية لإنشاء محطات طاقة شمسية فوق الأسطح بقدرة 1.3 جيجاوات للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات مدير تطوير البرامج الكهربائية أحمد أمير الدين التي أكد فيها أن هذا المشروع يمثل حجر الأساس لتحقيق الرؤية الوطنية الرامية لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية، تماشيا مع التوجهات التنموية للرئيس برابوو سوبيانتو. وأوضح أمير الدين أن المبادرة تندرج ضمن خطة توريد الكهرباء للفترة 2025-2034، الرامية لرفع حصة الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أشار مدير تجارة التجزئة في شركة الكهرباء الحكومية عدي بريانتو، إلى أن هذا المنجز يرسخ مكانة إندونيسيا كلاعب محوري في تحول الطاقة بمنطقة جنوب شرق آسيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.