أحمد العوضي عن كبر ملامح وجهه : الرياضات العنيفة السبب

تحدث الفنان أحمد العوضي عن طبيعة ملامحه التي يراها البعض أكبر من عمره الحقيقي، موضحًا أن هذا الانطباع قد يرجع إلى ممارسته للرياضات العنيفة منذ صغره، والتي تركت أثرها على وجهه ومنحته طابعًا حادًا وقويًا.

وأشار العوضي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إلى أنه لم يتلقَّ هذا التعليق بشكل مباشر، لكنه يلاحظ أن ملامحه تحمل بعض العلامات، خاصة في منطقة الجبهة، نتيجة طبيعة حياته الرياضية وما صاحبها من مجهود بدني عنيف.

وعن إمكانية اللجوء إلى عمليات التجميل مثل البوتكس أو الفيلر، ردّ بطريقة ساخرة، مؤكدًا رفضه التام للفكرة، قائلاً: «هنهزر ولا إيه؟ أنا عمري ما أعمل الكلام ده»، مشددًا على أنه لا يتأثر بآراء الآخرين في هذا الشأن.

وأكد العوضي تمسكه بشكله الطبيعي، قائلاً: «أنا راجل ممثل»، مضيفًا أن الجمهور أحبه كما هو، ولا يرى مبررًا لتغيير ملامحه أو إخفاء أي تفاصيل في وجهه.

واختتم حديثه بالتأكيد على قناعته الكاملة بأن ملامحه جزء من شخصيته، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها أشيل ومشيلش.. أشيل إيه وبتاع إيه؟»، في إشارة إلى رفضه التام لأي تدخل تجميلي.