بعد فيديو السحور .. العوضي يثير الجدل عن ارتباطه بـ يارا السكري

علّق الفنان أحمد العوضي على ما أُثير مؤخرًا بشأن ارتباطه عاطفيًا بالفنانة يارا السكري، بعد ظهورهما معًا في سحور رمضاني وهما متشابكا الأيدي، حيث تبادلا لقطات عفوية أثارت تساؤلات الجمهور حول طبيعة علاقتهما.

وأوضح العوضي، خلال استضافته في برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أن حالة الجدل الحالية تعود إلى نجاح القصة الرومانسية التي تجمعهما ضمن أحداث مسلسل «علي كلاي»، مؤكدًا أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع شخصيتي «علي» و «روح»، وهو ما انعكس على الاهتمام بتفاصيل ظهورهما خارج العمل.

وأشار إلى أنه لا يتهرب من الإجابة، لكنه يرى أن الحكم على طبيعة العلاقة سابق لأوانه، مضيفًا أن انتهاء عرض المسلسل سيكون كفيلًا بتوضيح الصورة، وما إذا كان ما يُتداول حقيقة أم مجرد تكهنات.

وفي سياق آخر، علّق العوضي على تصريحات يارا السكري بشأن تأثيرها عليه في الأكل، مؤكدًا أنها «بتفتح نفسه على الأكل» وتجعله يقبل عليه بشكل أكبر، مضيفًا أنها تضفي أجواءً مبهجة وتحوّل اللحظات العادية إلى أوقات لطيفة، كما أشاد باجتهادها الفني، معربًا عن سعادته بنجاحها في «علي كلاي»، والتفاعل الكبير مع شخصية «روح».

مسلسل «علي كلاي» من بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، طارق الدسوقي،عمر رزيق، ريم سامي، محمد ثروت، رحمة محسن وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان، إنتاج شركة «سينرجي»، وإخراج محمد عبد السلام.