ميار الببلاوي تكشف أسباب مشكلتها مع وفاء عامر

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تفاصيل خلافها مع الفنانة وفاء عامر، وذلك فى أحد البرامج التليفزيونية.

واوضحت ميار الببلاوي، ان سبب الخلاف انها اجرت مكالمة هاتفية مع أحد الصحفيين، فور استيقاظها من النوم، وتحدثت فيها بعفوية عن دور كانت وفاء قد قدمته، لتفاجأ بأن الصحفي قام بتسجيل المكالمة ونقلها لوفاء عامر بشكل يوحي بالاستهزاء والسخرية، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة بينهما.

واشارت ميار الببلاوي على أنها حاولت مرارا التواصل مع وفاء عامر، لتوضيح سوء الفهم والاعتذار عن أي كلمة غير مقصودة خرجت منها بعفوية، إلا أن وفاء عامر لا تزال ترفض الصلح.