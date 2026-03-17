ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد : لم أتردد لحظة فى الموافقة على حكاية نرجس .. وتوحدت مع الشخصية منذ اللحظة الأولى l حوار

ريهام عبد الغفور:

لا أشغل نفسي بغيري .. فأنا أنظر فقط في ورقتي

نرجس شخصية مرهقة .. وقدمتها من منطلق إنساني

حالةٌ من النجاح الكبير حقَّقتها النجمة ريهام عبد الغفور من خلال مسلسل حكاية نرجس، والذي أصبح حديث الشارع المصري، حيث لاقت الشخصية تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور، ليُثبت هذا العمل أننا أمام فنانة استثنائية في الموهبة والحضور، فقد حظيت البطلة بإشادات واسعة من قِبل الجمهور والنقاد.



فى البداية سألتها كيف وجدت ردود الأفعال حول العمل، وما الذي حمّسك لتخوضين به الماراثون الرمضاني ؟



سعيدة للغاية بردود الأفعال، وأحمد الله على الصدى الكبير الذي حققه العمل، وفي الحقيقة أنني لم أتردد لحظة واحدة في اختيار مسلسل «حكاية نرجس»، خاصة وأن المشروع من إنتاج محمد مشيش، وأنا أثق فيه كثيرًا وأشعر أنني في منطقة آمنة.

وتابعت: نرجس ست مصرية بسيطة واجهت سوء الحظ فيما يتعلق بعدم قدرتها على الإنجاب، وقد تعرضت إلى ضغوط كبيرة من قبل المجتمع بسبب هذا الأمر، ووصل إلى معايرتها وتعرضها إلى أذى نفسي كبير، فتحاول أن تلجأ إلى التبني ولا تنجح في ذلك، ثم تتوالى الأحداث، والشخصية تعرضت إلى قهر وظلم شديدين خلقا منها شخصية مختلفة، على غرار مبدأ أن الجريمة لا تولد معنا ولكن المجتمع يدفعنا إليها، فقد تصل إلى الغل والحقد تجاه الآخرين.

وتابعت : توحدت مع شخصية نرجس في وقت مبكر، فمن كثرة حبي للعمل شعرت بالخوف في حال عدم تقديمه، فقد كان لديّ مشروعات درامية مختلفة، لكنني أحببت هذا المشروع من البداية، حتى إنني كنت لا أشعر بالتعب مع طول مدة التصوير التي تصل إلى 15 ساعة في بعض الأوقات، وكلما كنت أقترب من وداع الشخصية كنت أشعر بالحزن.



مسلسل «حكاية نرجس» عمل مرهق، أليس كذلك؟



بالتأكيد، خاصة وأن الشخصيات تمر بالعديد من المراحل المختلفة.



كيف جاء استعدادك لمسلسل «حكاية نرجس»؟



استعددت لها من خلال عمل بروفات عديدة مع مخرج ومنتج العمل، فقد كوّنا فريق عمل وتحدثنا كثيرًا في الشخصية والعمل بشكل عام، كما فكرت كثيرًا في الشخصية وأتمنى ألا تتجه مشاعر المشاهدين تجاه الشخصية إلى منطقة الكره أو الحب فقط، ولكن أتمنى أن يفكروا في الدوافع التي دفعتها إلى ما قامت به، وهذا الأمر ليس له علاقة بالشخصية الحقيقية، ولكن أقصد هنا شخصية نرجس؛ فقد فكرت أثناء التحضير للشخصية كيف أجعل المشاهد يشعر في بعض الأوقات بالغضب تجاهها، وأوقات أخرى يتعاطف معها، وهنا تكمن الصعوبة؛ لأنني في النهاية، حتى مع تقديمي شخصية غير سوية، لا بد أن أحبها وأقدمها من منطلق إنساني ولا أحكم عليها.







دائمًا ما تشعرين بالخوف قبل عرض عمل لكِ، ولكن من الواضح أن الشعور هذه المرة أكبر.. فهل هذا الأمر صحيح؟



نعم، فأنا أشعر بالفعل بالخوف مع عرض كل عمل لي، ولكن هذه المرة أكثر من المرات السابقة.



ما الصعوبة بالنسبة لكِ كممثلة في أداء شخصية نرجس؟

إنها تظهر عكس ما بداخلها في كثير من الأحيان، فهي شخصية غير سوية وغريبة.



الشخصية تعرضت إلى قسوة شديدة من قبل المجتمع والأهل، بما في ذلك والدتها، فيما يخص عدم قدرتها على الإنجاب، كما أن العمل يلقي الضوء على الضغوط التي تتعرض لها المرأة التي لا تستطيع الإنجاب، هل هذا الأمر كان من عوامل حماسك للمسلسل؟

واحد من الأسباب التي حمستني لهذا العمل قصته مع والدتها تحديدًا، ففي كثير من الأحيان نتحدث في الأعمال الدرامية عن عقوق الأبناء، ولكن لم نتحدث عن عقوق الآباء، فهناك أهالي بسبب الضغوط التي يمارسونها على أبنائهم يخلقون منهم شخصيات كارهة أو مجرمة، لذا فقد أحببت هذا الخط في العمل.



هل تشغلك المنافسة في رمضان؟

«أكيد كلنا عايزين ننجح»، ولكني لا أشغل نفسي بغيري، أنا أنظر فقط في ورقتي، ومن الجميل أن ينجح الجميع، فليس معنى نجاحي عدم نجاح الآخرين.



أنتِ من الشخصيات التي لا تشغل نفسها بالصراعات الفنية.. أليس كذلك؟

على الإطلاق، فأنا لا أحب الصراعات أو المشاكل، ولا أرى أن الموضوع يستحق ذلك.