رحمها الله وغفر لها.. إبراهيم سعيد يكشف موعد تشييع جثمان والدته

أعلن اللاعب السابق إبراهيم سعيد موعد تشييع جثمان والدته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب إبراهيم سعيد: «شكر الله سعيكم جميعاً، غدًا صلاة الجنازة على أمي في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، رحمه الله عليها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مرضها في ميزان حسناتها».

وأضاف: «وشكرًا لكل من تقدم بالعزاء».

وفاة والدة إبراهيم سعيد

وكان إبراهيم سعيد قد أعلن خلال الساعات الماضية وفاة والدته، وسط تفاعل واسع من متابعيه وعدد من نجوم الرياضة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء