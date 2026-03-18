مسؤول سابق في الناتو: أوروبا تعمل على تفادي الانخراط في الحرب الإيرانية

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن هناك تباعدا واضحًا بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع الحالي مع إيران.

وأوضح ويليامز، خلال مداخلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوروبيين لن يشاركوا في أي خطوات عسكرية محتملة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن موقفهم علني وواضح، وذلك بسبب اعتقادهم أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، قامت بسوء تقدير كبير.

وأضاف: "هناك تفكير بين الأوروبيين بأن الولايات المتحدة قد خسرت هذه الحرب بالفعل، فإيران لن تنهار ولن يحدث تغيير في نظامها، ولن تتحول إلى نظام غربي ديمقراطي، وبالتالي يسعى الأوروبيون لإبعاد أنفسهم عن هذا الصراع."

وأشار ويليامز إلى أن سوء تقدير الولايات المتحدة جاء من قلّة الانتباه لتأثير الصراع على دول الخليج والإجراءات المفروضة على مضيق هرمز، بالإضافة إلى الاستهانة بقدرة النظام الإيراني على الصمود، رغم أنه نظام قمعي غير محبوب لدى غالبية الإيرانيين.

وواصل: "الإيرانيون لا يرغبون في أن تصبح دولتهم تحت هيمنة أمريكية أو إسرائيلية، وهذا يجعلهم قادرين على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية."

