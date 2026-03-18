خلافات أسرية.. القبض على رجل تعدى على أبنائه بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص، من والده؛ لتعديه عليه وشقيقته بالضرب، محدثاً إصابتهما، في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد، من القائم على النشر (مصاب بسحجات بالوجه)، وشقيقته، ووالدتهما (إحداهما مصابة بجروح وسحجات متفرقة)، بتضررهم من والدهم؛ لتعديه عليهم بالضرب والتراشق بالحجارة؛ لخلافات أسرية بينهم، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف أنه مصاب "بكدمة في الجسم"، متهما نجله بالتسبب في إحداث إصابته.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين.