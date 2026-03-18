مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير في طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي

شهد الطريق الدولي “طنطا ـ كفر الشيخ” أمام مدخل مول طنطا بنطاق محافظة الغربية مساء اليوم مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير وتصادم سيارتين ملاكي بسبب انفجار كاوتش نتيحة السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بالغربية أن الحادث تسبب في وفاة عبد الحميد رشوان توفيق المنفي 41 سنة مقيم بمنطقة الاستاد طنطا وإصابة كل من دينا نعيم غنيم 40 سنة بحالة حرجة ( الزوجة) وسالمه عبد الحميد رشوان 13 سنة بحالة حرجة وآمن عبد الحميد رشوان 10 سنوات بحالة حرجة وأنس عبدالحميد رشوان 6 سنوات بحالة متوسطة وجميعهم متواجدين في مستشفي طنطا الجامعي .

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.