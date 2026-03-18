بسبب الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالسب والضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي قائد مركبة "توك توك" في الغربية، على فتاة، بالسب والضرب؛ حال استقلالها المركبة رفقته.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 16 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة، من إحدى الفتيات (مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" لتوصيلها بدائرة القسم؛ فوجئت بتعدي قائدها عليها بالسب والضرب؛ لاختلافهما حول قيمة الأجرة.

وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.